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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:26 BJT

〔日本股市〕日经指数削减盘中跌幅收低1.7%,市场注意力转向FED会议

路透东京8月9日电---日本股市日经指数周二收低1.7%,因逢低买盘削减盘中跌幅.日经指数盘中曾一度下挫逾4%,追美股跌势,因美国债信评级遭下调.

市场人士称,投资者现在把注意力转向将于周二稍晚召开的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议,以寻找美联储是否会进一步放宽政策的迹象.

日经指数.N225收跌153.08点,至8,944.48.盘中一度低见8,656.79点,且成交活跃.後者仅略高于3月17日录得的盘中低点8,639.56点.

东证股价指数.TOPX跌1.6%,至770.39.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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