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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:33 BJT

〔澳洲股市〕尾盘绝地反击收升1.2%,银行类股领涨

路透墨尔本8月9日电---澳洲股市周二尾段大幅反弹,扳回5.5%的跌幅,收盘时录得1.2%的坚实涨幅,因盘初追加保证金通知引发的卖盘减退,而中国数据给投资者些许宽慰.

盘中稍早,澳股遭遇2008年末以来最大盘中跌幅,因美股重挫後市场信心遭重创.

银行类股引领澳股反弹,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)收涨3.6%报47.28澳元,此前低见43.41澳元.

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