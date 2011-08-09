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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:58 BJT

〔欧洲金融〕ECB总裁特里谢敦促欧元区政府尽快执行7月21日所作决定

路透巴黎8月9日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周二称,欧元区各国政府应尽快执行7月21日债务危机谈判所达成的新一轮紧急援助措施.

特里谢告诉法国欧洲第一电台,"我们要求,尽快实行7月21日作出的决定."(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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