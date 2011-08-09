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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元收复跌幅,利率前景仍令其承压

* 澳元在短暂跌破平价水平後反弹

* 市场仍消化澳洲央行紧急调低利率的可能性

* 新西兰9月加息的可能性下降

路透悉尼/惠灵顿8月9日电---澳元和新西兰元周二尾盘从数月低点回升,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在今天稍晚公布进一步放松货币政策的臆测升温,尽管投资者仍迫切希望澳洲央行降息.

欧洲央行(ECB)总裁特里谢在尾盘表示,欧央行正在二级市场买入欧盟主权债券,并将继续这样做,该积极声明有助于降低意大利和西班牙的融资成本.

澳元/美元AUD=D4回升至1.0191,此前下挫0.03美元至五个月低位0.9927.这反弹得益于股市回升,特别是澳股[ID:nCN1886669],以及有传闻称美联储将至少暗示采取更多量化宽松政策.

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