《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑瑞郎脱离纪录低点,日圆全线走高

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0637GMT---欧元兑瑞郎EURCHF=徘徊于纪录低点上方,报1.0751,脱离亚洲盘触及的低点1.0605.日圆JPY=EURJPY=全线走高,因高风险货币人气脆弱,且对更多杠杆投资者可能因保证金不足而被迫结清仓位的忧虑升温.
美元/日圆下跌0.5%至77.34日圆,徘徊于干预前水准附近,不过目前尚无日本当局抛售日圆的迹象.
跌势惨重的澳元AUD=D4获得些许喘息,大幅反弹至1.0185美元,稍早一度低见0.9927.
欧元兑美元EUR=上涨0.45%,至1.4239.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。