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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:49 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑瑞郎脱离纪录低点,日圆全线走高

0637GMT---欧元兑瑞郎EURCHF=徘徊于纪录低点上方,报1.0751,脱离亚洲盘触及的低点1.0605.日圆JPY=EURJPY=全线走高,因高风险货币人气脆弱,且对更多杠杆投资者可能因保证金不足而被迫结清仓位的忧虑升温.

美元/日圆下跌0.5%至77.34日圆,徘徊于干预前水准附近,不过目前尚无日本当局抛售日圆的迹象.

跌势惨重的澳元AUD=D4获得些许喘息,大幅反弹至1.0185美元,稍早一度低见0.9927.

欧元兑美元EUR=上涨0.45%,至1.4239.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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