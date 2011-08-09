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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:54 BJT

〔印尼央行〕维持指标利率在6.75%不变,一如预期

路透雅加达8月9日电----印尼央行:

* 维持指标利率在6.75%不变,一如预期

* 仍认为利率水准对于稳定宏观经济来讲是合适的

* 全球金融市场动荡对印尼的影响有限

* 预计全年GDP增速在6.6%

* 卢比汇率稳定,上涨程度有限 (完)

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