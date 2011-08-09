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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:01 BJT

《企业看点》--8月9日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一则)

路透班加罗尔8月9日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报报导,中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)母公司海航集团正在竞购德国Hochtief AG(HOTG.DE)机场业务,後者估值超过10亿欧元(14.2亿美元).[ID:nL3E7J913F]

* 华尔街日报援引知情消息人士报导,加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals(VRX.TO)有意展开收购,已接洽Medicis PharmaceuticalMRX.N商讨收购事宜.[ID:nN1E777111]

* 日经新闻报导称,日本伊藤忠商事(8001.T)计划在10月1日合并国内两个处理主要食品业务的部门,以应对国内市场萎缩局面.[ID:nL3E7J82TN]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 白云/王翔琼;审校 隋芬

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