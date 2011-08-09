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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:03 BJT

〔伦敦金属〕LME期铅涨逾4%,期铜在跌至八个月低位後扳回跌幅

路透新加坡8月9日电---伦敦金属交易所(LME)期铅CMPB3涨逾4%至每吨2,300美元,期铜CMCU3持稳,之前曾跌至八个月低点.(完)

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