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债券 | 2011年 8月 9日 星期二 15:48 BJT

更正:〔欧洲金融〕欧洲央行总裁称该行在二级市场购买公债

(更正:因英文原文有误,删除标题及第一段所提及"计划继续购入债券")

路透巴黎8月9日电---欧洲央行总裁特里谢周二表示,欧洲央行在二级市场积极买入债券.

"我们进入二级市场,"特里谢对欧洲1电台称.在被问及是否计划直接从受困的欧洲国家手中买债时,其回答称,"这不是我们分内之事,也不是力所能及."

周一,欧洲央行入市买入意大利和西班牙公债,压低意大利和西班牙借款成本.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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