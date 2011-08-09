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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:08 BJT

〔全球金市〕金价连续第二日触及历史高位,因投资者出脱股票

路透新加坡8月9日电---黄金周二上扬逾3%,站在1,770美元上方,连续第二个交易日升至历史高点,上周美国债信评等调降後,市场愈发担心全球经济衰退,引发股市大跌.

投机者抵挡住利用黄金涨势获利的诱惑,因全球经济愈发靠近危机边缘,此前有关政治领袖或无力解决欧美债务危机的担忧引发全球抛压,促使投资者逃离高风险资产.

随着投资者离开股市,转战债市和金市,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量录得逾一年来的最大单日增幅,导致金价较通常更为昂贵的铂金(白金)出现溢价.

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