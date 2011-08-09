〔外汇期权〕主要货币对波动率再度升高,突破多个近期和长期高位--IFR

IFR伦敦8月9日电---亚洲金融市场遭遇大屠杀,股市普遍重挫,外汇期权隐含波动率再度升高,突破多个近期和长期高位水平.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚将召开政策会议.

澳元/美元现汇跌破1.0100-1.00障碍并跌向0.9927,随後弹升至1.0200.一个月澳元/美元价平期权波动率触及20.5%水平,高于周一稍晚的16.0%(随後从高位滑落).

delta值为0.25的一个月澳元/美元期权风险逆转指标(RR)报5.5%,暗示市场青睐澳元卖权,一周澳元/美元期权波动率触及40.00%水平.

一个月澳元/日圆期权波动率从昨日的17.0%升至24.0%,一个月欧元/日圆期权波动率从上日的16.5%升越20.0%.

一个月美元/日圆价平期权波动率一度升至13.0%附近的高位,但在伦敦盘初回落至12.6%.

一个月欧元/美元期权波动率突破近期和一年高位,达到16.0%中段水平(此前高位是7月12日的15.25%).一年期欧元/美元期权波动率报14.3%,因现汇市场持续活跃交投(尽管在区间整理).

一个月欧元/瑞郎期权波动率再创历史新高至21%区域中段,突破昨日所及雷曼事件以来的高位20.0%.

一个月美元/瑞郎期权波动率目前较同档欧元/美元期权波动率的溢价超过3.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]