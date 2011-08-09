〔外汇期权〕主要货币对波动率再度升高,突破多个近期和长期高位--IFR

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
IFR伦敦8月9日电---亚洲金融市场遭遇大屠杀,股市普遍重挫,外汇期权隐含波动率再度升高,突破多个近期和长期高位水平.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚将召开政策会议.
澳元/美元现汇跌破1.0100-1.00障碍并跌向0.9927,随後弹升至1.0200.一个月澳元/美元价平期权波动率触及20.5%水平,高于周一稍晚的16.0%(随後从高位滑落).
delta值为0.25的一个月澳元/美元期权风险逆转指标(RR)报5.5%,暗示市场青睐澳元卖权,一周澳元/美元期权波动率触及40.00%水平.
一个月澳元/日圆期权波动率从昨日的17.0%升至24.0%,一个月欧元/日圆期权波动率从上日的16.5%升越20.0%.
一个月美元/日圆价平期权波动率一度升至13.0%附近的高位,但在伦敦盘初回落至12.6%.
一个月欧元/美元期权波动率突破近期和一年高位,达到16.0%中段水平(此前高位是7月12日的15.25%).一年期欧元/美元期权波动率报14.3%,因现汇市场持续活跃交投(尽管在区间整理).
一个月欧元/瑞郎期权波动率再创历史新高至21%区域中段,突破昨日所及雷曼事件以来的高位20.0%.
一个月美元/瑞郎期权波动率目前较同档欧元/美元期权波动率的溢价超过3.5%.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。