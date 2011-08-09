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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:17 BJT

〔印度股市〕午盘转为上升,此前一度下跌3.3%

路透孟买8月9日电---印度股市周二午盘交易时段转升,因亚洲股市和美国股指期货大幅下挫後,投资者进行空头回补.

印度股市指标股指.BSESN早前一度下挫3.3%.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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