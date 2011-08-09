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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:25 BJT

〔韩国股市〕监管当局称考虑禁止卖空,以稳定当前市况

路透首尔8月9日电---韩国金融服务委员会主席金锡东表示,当局将考虑禁止卖空股票,以稳定当前市况.

稍早韩国证交所亦称,考虑禁止卖空股票.[ID:nCN1885787]

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