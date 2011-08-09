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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:24 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎日内涨1%,脱离早前所创纪录低点--EBS数据

路透伦敦8月9日电---欧元兑瑞郎EURCHF=周二反弹,脱离早前触及的纪录低点.

欧元日内涨逾1%,触及日高1.0841瑞郎,早前曾在EBS电子交易平台触及纪录低点1.0605.(完)

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