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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:27 BJT

〔美国金融市场〕股指期货扩大涨幅,发出反弹信号

路透巴黎8月9日电---美国股指期货周二反弹,反映欧洲股市上涨.欧洲投资者开始买入近期遭遇重挫的股票.上日美国股指期货暴跌.

至0714GMT,标准普尔500指数SPc1期货上涨2.9%,道琼工业指数期货DJc1劲扬2.7%,Nasdaq 100NDc1期货大涨3.2%.(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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