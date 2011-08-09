〔欧洲股市〕连跌七日後盘初全线反弹,西班牙及意大利股市涨逾2%

港报财经评论：老特无法无天，如股市兴奋剂--信报2月6日

总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。