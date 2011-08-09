版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:30 BJT

〔欧洲股市〕连跌七日後盘初全线反弹,西班牙及意大利股市涨逾2%

路透伦敦8月9日电---欧洲股市周二盘初大幅走高,因投资者逢低买入股票.对主要经济体重陷衰退的忧虑,令欧洲股市此前连续七个交易日下跌.

0714GMT时,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3上涨1.6%,至951.02点,周一曾下跌4%,触及两年低位.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐