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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:34 BJT

〔日本股市〕日经指数缩减跌幅终场收低1.7%,市场焦点转向美联储会议(更新版)

(新增细节)

* 成交量创3月23日以来最高水平

* 散户投资者逢低买进--交易商

* 海外投资者逃离股市--交易商

路透东京8月9日电---日本股市日经指数周二收低1.7%,盘中成交量巨大,稍早曾一度因美股暴跌和美国债信评等下调而重挫逾4%,但最後受低接买盘扶助削减跌幅.

市场人士称,投资者现将关注重点转向美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二的政策会议是否会暗示将进一步放宽货币政策.

交易商表示,美国股市在美国评级遭降後重挫,外资纷纷逃离股市,散户投资者买入急跌的股票,期货玩家亦逢低买入.

部分交易商亦表示,有传言称美联储将在美国市场开盘前发布紧急声明,这也是拉动股市反弹的一个因素,尽管多数人对该传言不置可否.

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