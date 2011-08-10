《SAFT专栏》美国评级下调,债权人的美梦却是其他人的梦魇

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 田建华/肖群英

路透阿拉巴马州8月9日电--欲了解何以美国失去AAA评级後,公债却依旧大涨,其实只需要想想,近期事件虽不利于经济成长,却利好债权人.

标普下调美国信用评级,是美国有史以来头一遭,强化了这样的观点,即美国将撤回对那些未持有美国公债国家的各项担保和承诺.

美国的信用并未因为评级下调而变差,降评只是点出了美国偿债义务和履约意愿的差距,但降评来得太慢,而且幅度也不够.美国国会已经表明,不仅不会再有重大的刺激措施,还可能会大幅削减政府支出.

美国看来不会违约,不但会偿还债务,更重要的是,会用不贬值的美元来偿还.这是债权人的美梦,却是其他人的梦魇.经济成长将放缓,甚至出现衰退,这将令当前的美债收益率(殖利率)更具吸引力,而通胀风险,则会偏低一阵子.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)或再次尝试通过量化宽松,来点燃通胀,不过受到政局方面的限制.

在政治和操作层面上,美联储均难以实质重燃通胀.这必须承认第二轮量化宽松失败,而这样的败绩会断送了联储珍惜的独立性.若新的银行业危机迫使联储担起最後贷款人的角色,联储很可能有所行动,而时间大概就在本周.

周一市场走势反映了这样的想法.标准普尔500指数.SPX重挫近6%,而美国指标10年期公债US10YT=RR收益率下跌20个基点,报2.35%.如此低的收益率反映出这样的想法,即美国不会大额借款来刺激经济,且经济将可能大受冲击.经济受冲击原因不仅仅是缺乏刺激,而是银行业难以发挥作用,而消费者也负担过大难以承受经济萧条之重.