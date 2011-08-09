〔中国债市〕人民币利率互换略跌,高通胀及股市反弹帮助缩减跌幅

路透上海8月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周二略跌,尽管美债信用评级被调降的影响仍在,但7月通胀数据高企,以及股市反弹所带来的乐观情绪,帮助IRS市场缩减跌幅.

北京一银行交易员称,"(IRS)下跌之後,又反弹回来了,这可能是受到乐观情绪的带动."

他表示,此前标普调降美债信用评级使得避险情绪陡然升温,不过数据显示,7月通胀压力依然高企,这部分转移了投资者的注意力,同时也意味着,短期内货币调控政策仍将保持现有力度.另外,股市反弹也给IRS市场带来了更多乐观的情绪.

中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高.尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.不过分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落,欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,中国央行加息等政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.[ID:nCN1883611]

中国股市沪综指.SSEC周二收盘缩减跌幅至近持平,早盘一度重挫3.5%.[ID:nCN1886717]

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发本周全球金融市场动荡.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5440/3.6240 3.6450/3.7342 3.7100/3.7950 3.7900/3.8783 3.7940/4.0670

周一 3.5883/3.6900 3.6836/3.7721 3.7629/3.8529 3.8143/3.9043 3.7900/4.0875

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变动 -0.0443/-0.0660 -0.0386/-0.0379 -0.0529/-0.0579 -0.0243/-0.0260 0.0040/-0.0205

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)