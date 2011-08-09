〔表格〕外资在韩国股市卖超11,757亿韩元,为连续第六个交易日卖超

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透首尔8月9日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超11,757亿韩元,为连续第六个交易日卖超,期间累计卖超金额32,557亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 9日 -1,175.7 915.2 119.9
8月 8日 -81.6 645.8 -733.3
8月 5日 -405.3 898.0 -572.2
8月 4日 -440.6 -120.5 472.5
8月 3日 -781.5 279.6 717.9
8月 2日 -371.0 -75.6 680.6
8月 1日 247.2 101.4 -518.5
7月29日 -149.9 149.4 114.5
7月28日 -123.2 51.2 130.9
7月27日 -43.9 277.6 -257.1
7月26日 -30.2 271.6 -169.2
7月25日 -62.5 25.4 141.2
7月22日 163.7 396.2 -544.9
7月21日 -180.9 107.2 24.7
7月20日 -134.5 67.3 -259.7
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本月以来 -3,008.4 2,643.9 166.8
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今年以来 -3,730.7 3,231,6 2,509.4
-------------------------------------------------(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。