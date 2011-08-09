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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:12 BJT

〔英国股市〕富时100指数跌破5,000点,为2010年7月7日以来首见

路透华盛顿8月15日电---英国股市富时100指数.FTSE周二跌破5,000点,为2010年7月7日以来首见.美国失去最高债信评级,以及投资者对政策当局平息经济成长和债务忧虑的努力成效感到失望,拖累股市继续挫跌.

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