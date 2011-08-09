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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:45 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及一个月低位,因市场担心全球或陷入二次衰退

路透曼谷8月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周二大跌6%至一个月低点,追随各类商品和股价跌势,交易商称市场愈发担心全球经济或将陷入二次衰退,导致出现全面下跌.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约下跌15日圆,结算价报每公斤355.0日圆(4.6美元).该合约一度下跌6%至盘中低点348.0日圆,为6月29日以来最低.

上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>下滑9.5元人民币至每吨32,785元人民币(5,094美元).

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