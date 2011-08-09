版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:46 BJT

〔中国新债〕进出口行下周二招标发行至多400亿金融债,五年和七年各半

路透上海8月9日电---中国进出口银行周二公告称,将于下周二(16日)招标发行不超过400亿元人民币两期金融债,其中七年期固息债和五年期固息债各半.

该两期债分别为进出口行今年第15期和第16期金融债,以下为具体条款:

第15期 第16期

---------------------------------------------------------------------

招标量 120亿元 120亿元

追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标时间 8月16日10:00-11:00 8月16日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 8月25日 9月1日

发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日

上市流通日 8月31日 9月7日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐