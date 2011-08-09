〔中国票据市场〕转贴利率变动有限,规模压制下收票需求仍难觅

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月9日电---中国票据市场转贴利率报价周二变动有限.银行对票据规模的压制未见缓和迹象,市场上出票量仍明显高于收票需求,票据利率难获持续下行动力.
交易员指出,美债评级被调低引发的国际金融市场动荡持续,而今日公布的中国数据显示通胀压力依旧明显,未来中国货币政策何去何从并不清晰,票据市场至少目前仍未现转机.
"没什麽大变化,(转贴利率)8.8%左右,市场还是乱七八糟的,报价混乱,...没有人大量买入,有的机构2-3亿(票据)到期了就买一点,关键是没有规模."上海一银行交易员表示.
他指出,今日公布的7月物价数据仍很高,短期内关注央行会否有应对政策,但即使目前出台升息或上调准备金率等紧缩政策,对票据市场的冲击应该都较为有限,"(转贴利率)都涨这麽高了,就算再加一次息也没什麽实质影响."
中国7月CPI同比涨幅创下37个月新高,不过分析人士认为,本月数据或已是强弩之末,未来CPI料逐步回落.同时,在欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,央行加息等政策调整时点可能推迟,稳健性则会增强.[ID:nCN1883611]
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二开盘後继续大幅下滑,不过随後市场恐慌情绪有所缓解,跌幅亦随之收窄,中国及台湾股市等甚至一度翻红.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 8.5430/7.9450 8.8870/8.3500 9.3150/8.6532
上日 8.5334/7.9450 8.8590/8.3250 9.3150/8.6532
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变动+0.96bp/0bp +2.80bp/+2.50bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价微降**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.8804%,较上日的6.8989%微降.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3123/3.2393 3.3869/3.3248
上日 3.3006/3.2261 3.3809/3.3154
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。