〔中国票据市场〕转贴利率变动有限,规模压制下收票需求仍难觅

路透上海8月9日电---中国票据市场转贴利率报价周二变动有限.银行对票据规模的压制未见缓和迹象,市场上出票量仍明显高于收票需求,票据利率难获持续下行动力.

交易员指出,美债评级被调低引发的国际金融市场动荡持续,而今日公布的中国数据显示通胀压力依旧明显,未来中国货币政策何去何从并不清晰,票据市场至少目前仍未现转机.

"没什麽大变化,(转贴利率)8.8%左右,市场还是乱七八糟的,报价混乱,...没有人大量买入,有的机构2-3亿(票据)到期了就买一点,关键是没有规模."上海一银行交易员表示.

他指出,今日公布的7月物价数据仍很高,短期内关注央行会否有应对政策,但即使目前出台升息或上调准备金率等紧缩政策,对票据市场的冲击应该都较为有限,"(转贴利率)都涨这麽高了,就算再加一次息也没什麽实质影响."

中国7月CPI同比涨幅创下37个月新高,不过分析人士认为,本月数据或已是强弩之末,未来CPI料逐步回落.同时,在欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,央行加息等政策调整时点可能推迟,稳健性则会增强.[ID:nCN1883611]

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二开盘後继续大幅下滑,不过随後市场恐慌情绪有所缓解,跌幅亦随之收窄,中国及台湾股市等甚至一度翻红.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5430/7.9450 8.8870/8.3500 9.3150/8.6532

上日 8.5334/7.9450 8.8590/8.3250 9.3150/8.6532

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变动+0.96bp/0bp +2.80bp/+2.50bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.8804%,较上日的6.8989%微降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3123/3.2393 3.3869/3.3248

上日 3.3006/3.2261 3.3809/3.3154

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)