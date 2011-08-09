《外汇动态》欧元/瑞郎持坚,但模型基金在反弹中抛盘

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
0738GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R脱离高点1.0718瑞郎,模型基金在1.08水准上方抛盘.
欧元/瑞郎曾升至日高1.0841,稍早则触及纪录低点1.0605.
欧元也因亚洲央行的稳固买盘而受到支撑.亚洲央行亦一直在买进澳元AUD=D4.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
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路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。