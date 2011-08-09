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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:01 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎持坚,但模型基金在反弹中抛盘

0738GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R脱离高点1.0718瑞郎,模型基金在1.08水准上方抛盘.

欧元/瑞郎曾升至日高1.0841,稍早则触及纪录低点1.0605.

欧元也因亚洲央行的稳固买盘而受到支撑.亚洲央行亦一直在买进澳元AUD=D4.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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