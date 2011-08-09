《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月9日

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京8月9日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:
(本地时间15:48时,1港元=0.8238人民币HKDCNY=R)
公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
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万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.30 9.10 1.11
深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 9.94 5.50 2.19
南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 15.67 7.68 2.48
深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.59 1.92 2.27
*ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 4.64 2.00 2.82
ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.59 3.01 2.66
深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.97 4.90 2.22
深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.43 2.88 3.13
深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 11.79 9.99 1.43
招商地产000024.SZ200024.SZ 19.18 11.91 1.95
特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 9.08 4.54 2.43
飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 18.14 11.81 1.86
一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.90 19.79 1.83
深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.63 2.70 2.08
*ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.07 3.58 3.08
深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.73 2.52 2.28
中集集团(000039.SZ)200039.SZ 17.98 10.37 2.10
深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 10.50 5.70 2.24
方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.33 2.58 2.51
深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 18.23 10.99 2.01
深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.21
宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.50 6.10 2.69
小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 13.40 10.23 1.59
粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.96 2.50 1.92
晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 6.12 4.15 1.79
ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 4.79 2.93 1.98
丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.90 19.81 1.65
美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 8.32 5.06 2.00
大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 9.50 5.50 2.10
粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 4.72 2.82 2.03
佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 13.13 6.75 2.36
江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 24.32 17.34 1.70
沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.85 2.88 2.89
苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.71 3.45 2.36
威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 33.38 21.90 1.85
古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 95.09 65.49 1.76
ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 4.69 2.38 2.39
长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.33 2.50 2.10
京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.13 1.22 2.12
鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 10.87 6.90 1.91
本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 5.45 2.93 2.26
张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 114.68 91.83 1.52
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。