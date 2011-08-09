《外汇动态》CitiFX Wire分析师拟在1.4150-60美元处做多欧元

花旗银行旗下的CitiFX Wire称,欧元似乎乐意守在1.4150-1.4250美元的区间,在重要的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前,花旗将从股市走势寻获指引.

"虽然我个人认为(贝南克)今晚不会暗示推出第三轮量化宽松,但我认为他将会暗示放宽政策,"CitiFX Wire分析师在报告中称.

"整体来说,我更愿意逢低买入,而非逢高卖出欧元,所以将会在1.4150-60美元附近做多欧元,如果今天能达到这个水准的话."(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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