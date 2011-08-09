《外汇动态》CitiFX Wire分析师拟在1.4150-60美元处做多欧元

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
0740GMT---欧洲股市盘初上涨冲击欧元汇率,欧股.FTEU3在开高逾1%之後转为下跌1.2%.
花旗银行旗下的CitiFX Wire称,欧元似乎乐意守在1.4150-1.4250美元的区间,在重要的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前,花旗将从股市走势寻获指引.
"虽然我个人认为(贝南克)今晚不会暗示推出第三轮量化宽松,但我认为他将会暗示放宽政策,"CitiFX Wire分析师在报告中称.
"整体来说,我更愿意逢低买入,而非逢高卖出欧元,所以将会在1.4150-60美元附近做多欧元,如果今天能达到这个水准的话."(完)
--编译 白云;审校 龚芳
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路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。