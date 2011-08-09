《即时观点7》中国7月工业及投资平稳运行,缓解经济硬着陆担忧

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二公布,7月规模以上工业增加值同比增长14%,低于路透调查中值为14.6%.

1-7月,固定资产投资同比增长25.4%,略低于路透调查中值为25.5%.

中国7月社会消费品零售总额同比增长17.2%,略低于路透调查中值为17.6%,当月社会消费品零售总额环比则增长1.26%.

国家统计局稍早公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;同期,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.5%,路透调查中值为7.3%.

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以下为市场人士的相关评论:

--美林-美银经济学家 陆挺:

我预计未来几年内中国都会保持相对紧缩的货币政策,至少是中性的货币政策.也就是说,M2增速至少保持在15-16%,明年--不是今年--会继续加息,把一年期存款利率提到接近通胀率的水平.

这次跟2008年的情况大不相同,全球来看情形不像2008年那麽糟糕.所以不用期待四万亿元那样的经济刺激计划,和其他刺激中国经济增长的严格措施.

我认为政府不会推出像2008年那样的大规模投资计划,不过如果美国经济出现二次探底的明显征兆,未来几个月的出口增速大幅降低,中国政府会在保障房、基础设施建设和水利系统安排更多的资金.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

固定资产投资完全符合我们预期.实际上在过去一年中,固定资产投资增速已稳定于趋势值.尽管偏紧的信贷和地区性的电荒可能会产生一些负面影响,但三季度开始加快开工的保障房项目则保证了投资的稳定性.

由于6月工业增加值存在一定的基数效应,增速较趋势值明显偏高,7月增速下滑在预期之内.

目前正面的力量是接近于触底的库存周期,而负面因素主要包括仍不稳定的外部需求和房地产等领域的连带效应.所以未来工业走势仍待进一步观察.我们倾向于认为正负基本相抵,即三季度工业数据将趋于稳定.

消费基本在趋势值附近,符合预期.预计8月後,随着CPI的逐步回落,消费可能有一定的恢复性表现;但基于房地产领域的调控仍在继续,政策层态度坚决,限额以上品类将继续受到影响,未来半年中消费料很难大幅超预期.

--国盛证券首席分析师 周明剑:

7月工业增加值和投资均略有下降,都比较正常.消费名义增速17.2%,通胀高涨下,显得消费很差,前两年短期刺激消费政策实际均是短期行为,目前看有所透支.

中国经济形势不容乐观,会有加速下滑,但年内GDP增长9%应该没问题,料三季度GDP会下滑较快.

--华融证券宏观分析师 肖波:

从工业增加值来看,同比涨幅稍有回落,环比虽有回升,但从回升力度看,还是呈现经济降温的特点.

固定资产投资数据符合预期,这两个数据配合起来看,经济在调控後平稳回落,过热状况得到明显控制,且回落未出现大波动.应该说宏观经济正在往趋好的方向发展.

社会消费品零售总额同比情况与预期一致,还是回落的状态,这与上月加息和整体经济调控有很大关系,而上几个月价格持续上行也抑制了消费.我认为下月零售总额在17.3-17.4%水平波动,仍然不太乐观.

--银河证券宏观经济分析师 张新法:

7月投资数据好于预期,其中房地产投资增速比较强劲.若剔除价格指数来看,整个投资还是保持稳定运行状态.而受制于信贷和从紧货币政策,投资不具备出现快速上涨的条件;预计今後受保障房及水利投资支撑,未来投资增速料不大会减弱.

7月工业增加值增速较上月小幅回落,由于当月去库存比较有效,表明当月生产较弱.若市场需求保持平稳,将有新增产能来保障需求,预计下个月工业增加值料将回升,达到14-15%的区间.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

数据符合预期.工业不错,但同时也把PPI带起来了,这是个问题.当然另一方面也是因为国际大宗商品价格回调,但是国内没有同步.

结合月初的PMI数据看,国内实体经济的表现还是比较平稳的.下半年受到其他主要经济体的拖累的可能性比较小.现在世界经济形势,特别是新兴市场国家经济状况已经较08年有很大的改善,而且美国的经济也没有那麽差,只是复苏的过程会更缓慢而已.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

工业增加值14%,从同比增速来看虽然较上个月下降了1.1%,不过月环比仍有1%左右增长,与前几月基本持平,说明实体经济仍在正常增长。

城镇固定资产投资25.4%,与上个月相比略有回落,但环比是上涨,改变了上个月投资环比下降的趋势,表明保障房建设和水利建设抵消了商品房投资增速回落,部分打消了市场对未来投资大幅下降担忧.

从投资和工业增加值两项数据来看,中国经济软着陆的概率还是比较大,不过仍然受到外需较大的不确定性,因而预计接下来政策继续紧缩概率不大,预计以观察为主.

而消费略低于预期,扣除通胀因素,实际消费由09-10年的14%左右,回落到12%左右,一是,今年加大对房地产和汽车调控,导致相关项的消费增速较去年回落10%以上.二是,通胀大幅上升,部分侵蚀了实际消费.

从9月1日起,将实施新的所得税法,主要受惠于中低收入人群,中低收入人群的消费边际较高.预计政府将加大对国内消费刺激,因而四季度消费将会有所回升.

--社科院金融所博士後 杜征征:

投资增速还是符合预期的,而且预计下半年,投资增速保持24.5%左右的增速是没有问题的,对于经济贡献度加大,所以国内经济增长也应无大碍.

但是我们认为投资保持较高增速下,对工业品、消费品价格的回落不利.总的看,下半年货币紧缩的态势可能很难出现大幅放缓,但对于中小企业或出现例如信贷支持等定向放松.

受CPI整体水平比较高的影响,抑制了一定需求,比如说7月汽车销售增速就拉低了消费增幅,而与房地产相关的装潢,家具等也出现了回落.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

我们预计工业增加值到10月都会维持在13-14%左右,表明工业生产并没有出现继续下滑的态势,亦缓解了中国经济硬着陆的担忧.

基于通胀压力,消费增长受到制约,我们认为一直到今年四季度前都会维持在目前的水平.四季度随着传统消费季节的来临,会有所好转.

但只有在通胀大幅回落,且收入水平有稳定提高後,消费才会出现实质性上涨.

--民生证券宏观分析师 张磊:

7月规模以上工业增加值数据比较平稳,没有出现明显回落,如果PPI比较高时,投资增速还是比较高的,工业增速下滑与去库存和节能减排有关系,也与国内投资减缓有部分影响.当前投资环比增速可能由下滑逐渐转向趋稳.

固定资产投资仍是中国经济增长主要动力,年内平均25%仍是看的到,不会出现大幅投资回落.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

从经济增长的数据来看,虽然7月份的工业增加值和投资增速都出现了不同程度的回落,但整体依然在高位运行.

未来几个月,外围经济体的负面影响可能会对中国国内经济造成一定的下行压力,但随着保障房建设的加速推进以及水利基础设施建设的大规模投入,投资增速仍能维持高位,经济增速大幅回落的风险不大.

--中国国际经济交流中心研究员张永军:

工业增加值增幅虽有放缓,但14%的增幅表明经济下滑还不是太快,目前唯一担心的外围环境的恶化超出想像,经济增速能否保持目前的速度有很大疑问.

中国以抗通胀为主的宏观调控政策也需要有所调整,至少先有一个政策预案,目前不是考虑何时加息,而是该考虑应不应该加息.尤其目前通胀可能会处于高位区域,消费难有明显起色,出口又增加很大不确定性,都为中国经济能否保持平稳增长蒙上阴影.

--华创证券宏观分析师 华中炜:

从目前的数据来看,经济运行依然比较正常,投资增速正在回落,经济未来应该是个软着陆的态势,不必过于悲观.预计投资增速的平稳下滑态势还要延续一段时间,一方面在于从紧政策下形成的资金约束,二是在当前情况下中小企业利润增速减弱,中小企业目前自主投资(如进行扩张产能、设备升级和技术改造)的动力在急剧下滑.

**相关背景**

--中国人民银行此前称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

--中国商务部数据显示,上周(7月25日至31日)在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落,表明居高不下的通胀压力又现松动迹象.

--中国国家发展和改革委员会称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.(完)