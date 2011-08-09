《中国经济焦点》通胀近愁与保平稳增长远忧,宏观调控须更费思量(更新版)

(新增工业增加值、投资数据及评论)

* 7月CPI涨幅创37个月新高,通胀面临复杂及长期因素

* 工业增加值及投资均显经济平稳回落

* 大宗商品暴跌削弱通胀预期,下半年通胀将高位回落

* 紧缩政策调整时点或推後,出台须多思量

采写 北京中文部 撰写 赵红梅

路透北京8月9日电---中国7月通胀增幅超预期飙下37个月新高,工业增加值及投资增速则平稳放缓,面对全球经济可能再次陷入低迷,中国接下来要如何施展宏观调控的魔棒,可能得更费思量了.

分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落,欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现,中国央行紧缩政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.

中国国际经济交流中心研究员王军表示,尽管CPI再创新高,但央行并未立即加息,主要是考虑到上周末标普调降美国评级,全球金融市场出现"黑色星期一",使外围因素变得更不确定,也加剧了国内宏观调控的难度.

中国国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%.[ID:nCN1876575]

不过,稍後公布的7月规模以上工业增加值同比增长14%、 1-7月固定资产投资同比增长25.4%、社会消费品零售总额同比增长17.2%,这三个数字均低于此前路透的调查中值.[ID:nCN1887121]

"工业增加值增幅虽有放缓,但14%的增幅表明经济下滑还不是太快,目前唯一担心的外围环境的恶化超出想像,经济增速能否保持目前的速度有很大疑问."中国国际经济交流中心研究员张永军.

中国股市沪综指周二跌幅缩窄,受助于通胀触顶及地产股大涨,收报2,526点.恒生指数收低5.66%,为2008年金融危机以来最大单日跌幅.澳元兑美元AUD=D4在本地尾盘升回1.0200美元水平;此前一度大跌逾3%至0.9927美元.

东京工业品交易所TOCOM橡胶期胶周二大跌6%至一个月低点,上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>下滑9.5元人民币至每吨32,785元人民币(5,094美元).

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周二触及八个月低位,报每吨8,745美元.

欲浏览7月CPI和PPI数据,请点选[ID:nCN1885793]

欲浏览7月工业增加值和固定资产投资数据,请点选[ID:nCN1885849]

欲浏览中国CPI图表,请点选(link.reuters.com/dyc23s)

**缓解硬着陆担忧**

7月规模以上工业增加值虽显示中国经济增长放缓趋势明显,依旧保持热络的固定资产投资增幅仍会支撑下半年中国经济增长的主动力,消费增幅相对平稳,放缓的中国经济硬着陆的风险并不大.

"从投资和工业增加值两项数据来看,中国经济软着陆的概率还是比较大,不过仍然受到外需较大的不确定性,因而预计接下来政策继续紧缩概率不大,预计以观察为主."华宝信托宏观分析师聂文认为.

华融证券宏观分析师肖波亦称,经济在调控後平稳回落,过热状况得到明显控制,且回落未出现大波动.应该说宏观经济正在往趋好的方向发展.

张永军认为,目前通胀可能会处于高位区域,消费难有明显起色,出口又增加很大不确定性,都为中国经济能否保持平稳增长蒙上阴影.

**通胀面临复杂及长期因素**

分析师们认为,CPI的涨幅高位反复,2011年中国通货膨胀面临复杂及长期因素,将呈现"前高後不低"的态势,宏观调控难言放松.

"当前中国的通胀压力仍较大,目前大宗商品价格虽然出现了下跌,但我们无法判断这种下跌是否会持续,还是会短暂下跌後即出现反弹."兴业银行首席经济学家鲁政委认为,现在,西方主要经济体都在进一步宽松货币政策,这亦会加大中国控制通胀的压力.

据商务部数据显示,7月食品价格上涨压力高于预期,非食品价格受到季节性因素的影响再次攀升,统计局数据显示,7月CPI中的食品价格同比上涨14.8%;CPI中的非食品价格同比上涨2.9%.[ID:nCN1876575]

中国农业银行总行战略规划部付兵涛预计8月甚至9月份的通胀压力仍会比较大,不排除8月CPI继续冲高的可能性.

他表示,外部冲击影响虽然不会马上引发中国的输入性通胀,但对中国经济增长的预期会有影响,可能引发外需下降,中国需求回落,物价向上走的趋势没有改变.除了外部情况,国内的劳动力成本上升对物价的影响愈发明显.

申银万国首席宏观经济分析师李慧勇则认为,预计7月CPI已达高点,8月开始CPI涨幅料开始缓慢回落,但真正大幅回落要等到10月之後.

中国发改委近日称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

**紧缩政策调整时点或推後**

标普上周五下调美国评级後,全球股市哀鸿一片.全球经济陷入二次衰退的忧虑持续蔓延,这种数年难遇的情境下,中国央行宏观调控难度大增,货币政策紧缩力度或还会延续一段时间,但步伐正在逐渐放缓.

澳新银行首席分析师WARREN HOGAN认为,形势恶化的速度和程度堪比雷曼兄弟倒闭、2002年互联网泡沫破灭...以及1982年衰退时的局.如果股市再跌去5-10%,就会进入暗示着某种金融紊乱的深跌区间. [ID:nCN1885789]

分析师们均认为,利率工具是当前稳定和巩固物价形势的首选工具.如果8月CPI继续维持较高水平,央行很可能会继续动用利率工具.

"料继续维持年内加息1-2次的预期,只是政策出台的时点变得更难判断;如美国主权评级风波能够在一周内平复的话,目前就仍然无法排除宏观当局在8月後半月继续出台政策之可能."鲁政委称.

平安证券首席宏观经济分析师孙方红认为,短期来看政策可能会趋于缓和,国外经济前景恶化使政策趋缓的空间大了一点.政府也需要考虑通胀和经济增长本身的关系.

"如果政府认为美元贬值是无力控制的事情,对经济增长的呵护可能会更明显,资金面上会有一定放松,也会容忍一定程度的通胀."她认为.

不少分析师亦认为,一旦美国经济再次衰退,那麽市场对QE3的预期会显着升温;同时,美国经济衰退会加剧国内经济回落预期,从而会加速国内紧缩政策松动可能.

付兵涛亦称,考虑到美国主权评级被下调引发金融市场的剧烈波动,中国宏观政策可能更加慎重,近期中国可能不会加息,因加息将引发利差进一步加大,从而导致的热钱流入压力.

中国央行7月底召开的分支行长会议提出,要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,继续实施稳健货币政策.(完)