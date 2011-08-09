〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元脱离高位,交易商关注瑞士央行举动

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透苏黎世8月9日电---瑞郎兑欧元周二早盘触及纪录新高,随後走低,因交易商聚焦瑞士央行可能出手干预阻升瑞郎.
交易商表示,欧洲央行(ECB)买入西班牙和意大利债券,为欧元提供了一定程度的支撑.继周一全球股市重创之後,少数欧洲投资者逢低敲进近期下跌的股票,给市场带来一些风险.
在全球股市崩跌之际,瑞郎兑欧元和美元本周触及新高.由于美国信用评等遭调降,外界担心欧元区债务危机可能蔓延,且全球经济持续放缓,导致投资者抛售风险资产.
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。