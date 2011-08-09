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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:12 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元脱离高位,交易商关注瑞士央行举动

路透苏黎世8月9日电---瑞郎兑欧元周二早盘触及纪录新高,随後走低,因交易商聚焦瑞士央行可能出手干预阻升瑞郎.

交易商表示,欧洲央行(ECB)买入西班牙和意大利债券,为欧元提供了一定程度的支撑.继周一全球股市重创之後,少数欧洲投资者逢低敲进近期下跌的股票,给市场带来一些风险.

在全球股市崩跌之际,瑞郎兑欧元和美元本周触及新高.由于美国信用评等遭调降,外界担心欧元区债务危机可能蔓延,且全球经济持续放缓,导致投资者抛售风险资产.

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