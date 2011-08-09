《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月9日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:维持略微偏空的趋势,但仍需断然跌破1.4144(76.4%回档位),方能确认再度出现高点下移的状况.

美元/日圆:关注位于77.23日圆的费波纳齐关键支撑(76.4%回档位),因小时图若果断收于76.78等关键位下方,则美元或将跌落此前双底76.30/25,甚或大幅跌至69.94日圆.

欧元/日圆及欧元/瑞郎:上述汇价的跌势似仍不变,但有监于风险性市场的超卖指标高居不下,我们必须密切观察可能的支撑价位,如欧元兑1.0600及1.0447瑞郎,以及欧元兑107.45日圆,因为这些价位可望为欧元强劲反弹提供很棒的基础.

欧元若升破1.1162瑞郎(38.2%回档位)及112.71日圆(最新的盘中高点),则肯定显示欧元展开强劲反弹.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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