《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透伦敦8月9日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:维持略微偏空的趋势,但仍需断然跌破1.4144(76.4%回档位),方能确认再度出现高点下移的状况.
美元/日圆:关注位于77.23日圆的费波纳齐关键支撑(76.4%回档位),因小时图若果断收于76.78等关键位下方,则美元或将跌落此前双底76.30/25,甚或大幅跌至69.94日圆.
欧元/日圆及欧元/瑞郎:上述汇价的跌势似仍不变,但有监于风险性市场的超卖指标高居不下,我们必须密切观察可能的支撑价位,如欧元兑1.0600及1.0447瑞郎,以及欧元兑107.45日圆,因为这些价位可望为欧元强劲反弹提供很棒的基础.
欧元若升破1.1162瑞郎(38.2%回档位)及112.71日圆(最新的盘中高点),则肯定显示欧元展开强劲反弹.(完)
--编译 龚芳;审校 田建华
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。