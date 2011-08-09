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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:18 BJT

〔欧洲股市〕FTSEUROFIRST 300指数跌幅扩大至3%,7月22日以来累跌18%

路透巴黎8月9日电---欧洲股市周二扩大跌幅,FTSEUROFIRST 300指数.FTEU3跌幅扩大至3%,7月22日以来累计下跌18%.(完)

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