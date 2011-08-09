〔表格〕中国7月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局(更新版)

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(更新历史数据为统计局最新修正数,标记为r)
路透北京8月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:
环比增速(%) 2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
居民消费价格指数(CPI) 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2 1.0
工业生产者出厂价格指数(PPI) 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.8 0.9
规模以上工业增加值 0.9 1.44r 1.02r 0.99r 1.18r 0.99r
固定资产投资(不含农户) 0.27 -0.63r 0.08r 2.97r 1.53r 1.63r
社会消费品零售总额 1.26 1.43r 1.29r 1.35r 1.35r 1.24r
环比增速(%) 2011年/二季度 一季度
国内生产总值(GDP) 2.2 2.1
注: r表示根据季节调整模型自动修正後的数据.
除CPI和PPI外,其他指标环比数据自2011年4月起开始发布.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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