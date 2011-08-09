〔中国汇市〕人民币兑美元收创新高,受恐慌情绪纾缓及客盘需求提振(更新版)

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增交易员评论及更多报价)
* 人民币兑美元即期收涨
* 恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转
* 客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑
路透北京8月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期收创新高.尽管全球再滑入衰退忧虑一度推动投资者大举买入美元避险,但此後投资者恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转,加上客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑.
交易员并表示,当前国际汇市波动较大,投资者心态比较脆弱,境内人民币汇价走势需要观察国际汇市的最新动向来判断.
"下午人民币有所走强,客盘对人民币有些需求,...也有境外盘的配合,欧元涨起来了.澳元也在大幅反弹."北京一银行交易员称.
该交易员并称,亚洲金融市场今天触底反弹,一方面是此前的恐慌情绪有所平复,也可能在于它们对自身经济评估还是较好.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.4306 6.4305 6.4432 6.4335 6.4305 6.4360
瑞郎兑欧元周二飙升至纪录高位,投资者信心因股市持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.日圆走坚,美元兑商品货币走强,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎..[FRX/CN]
澳元和新西兰元周二尾盘从数月低点回升,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在今天稍晚公布进一步放松货币政策的臆测升温,尽管投资者仍迫切希望澳洲央行降息.[ID:nCN1886697]
以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4000/50 6.3770
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4350/80 6.4280
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水490点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3816元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良/杨淑祯
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。