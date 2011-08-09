《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月9日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:尽管昨日欧元/美元从1.4430大幅回落,但下跌空间似乎有限.我们预料,7月中旬低点1.3835,甚至1.4015/55的支撑区间,都将限制欧元/美元的跌幅,直到欧元/美元升越试探性下跌阻力线(今天位于1.4475),并回升至1.4520/35区域.

美元/日圆:鉴于上周四美元/日圆从80.25跌落,拉出中期下跌阻力线,昨天跌破78.05支撑位,美元/日圆或将回到76.25/30的重要支撑区域.本轮跌势的最新一步应在76.75/80.

欧元/日圆:欧元/日圆有望延续今天始于109.10的反弹走势,但倘若要升越中期下跌通道(今天在115.35)上端,则需要中期前景转为看涨,并以4月中旬高位123.35为目标.

纽约 当日 今年来 2010年

0906GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4227 1.4174 +0.37 +6.35 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.07 77.73 -0.85 -5.03 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 109.70 110.19 -0.44 +1.01 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7391 0.7549 -2.09 -20.82 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6347 1.6313 +0.21 +4.80 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9989 0.9927 +0.62 +0.22 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0128 1.0204 -0.74 -0.74 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8149 0.8201 -0.63 +4.60 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.060 79.330 -1.60 -6.03 83.070

#N/A

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.96 126.83 -0.69 -0.55 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2411 1.2427 -0.13 -5.38 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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