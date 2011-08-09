《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透伦敦8月9日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:尽管昨日欧元/美元从1.4430大幅回落,但下跌空间似乎有限.我们预料,7月中旬低点1.3835,甚至1.4015/55的支撑区间,都将限制欧元/美元的跌幅,直到欧元/美元升越试探性下跌阻力线(今天位于1.4475),并回升至1.4520/35区域.
美元/日圆:鉴于上周四美元/日圆从80.25跌落,拉出中期下跌阻力线,昨天跌破78.05支撑位,美元/日圆或将回到76.25/30的重要支撑区域.本轮跌势的最新一步应在76.75/80.
欧元/日圆:欧元/日圆有望延续今天始于109.10的反弹走势,但倘若要升越中期下跌通道(今天在115.35)上端,则需要中期前景转为看涨,并以4月中旬高位123.35为目标.
纽约 当日 今年来 2010年
0906GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4227 1.4174 +0.37 +6.35 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.07 77.73 -0.85 -5.03 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 109.70 110.19 -0.44 +1.01 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7391 0.7549 -2.09 -20.82 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6347 1.6313 +0.21 +4.80 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9989 0.9927 +0.62 +0.22 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0128 1.0204 -0.74 -0.74 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8149 0.8201 -0.63 +4.60 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.060 79.330 -1.60 -6.03 83.070
#N/A
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.96 126.83 -0.69 -0.55 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2411 1.2427 -0.13 -5.38 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。