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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 16:41 BJT

《外汇动态》澳元一个月期隐含波动率升至逾一年来高位,现汇则走贬

0817GMT---据路透数据显示,澳元一个月期隐含波动率AUD1MO=飙升至逾一年来最高位,交投于18.25%,稍早一度高见约20.5%.

澳元兑美元AUD=D4在亚洲盘曾跌至平价下方,随後升至1.0162美元,日内仍下跌0.4%.

澳元周一录得2010年5月20日以来的最大单日跌幅,因围绕全球经济增长和欧元区债务危机的忧虑重燃,致使投资者解除以美元和日圆融资的杠杆交易.

交易商表示,亚洲央行一直在低接澳元,不过市场情绪仍然脆弱.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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