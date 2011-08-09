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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:53 BJT

〔英国金融市场〕英镑在英国数据发布後挫跌,公债期货则上扬

路透伦敦8月9日电---英镑走贬而公债期货则上扬,此前数据显示英国6月制造业产出意外下降,而贸易逆差则扩大.

英镑最新报价为1.6327美元GBP=D4,数据出炉前约为1.6370.

9月公债期货FLGU1上涨21个跳动点至127.35,数据出炉前为涨10点至127.24.(完)

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