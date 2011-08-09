〔欧洲汇市〕英镑兑美元微涨,但後市或将下跌

路透伦敦8月9日电---英镑兑美元周二上涨,因有报纸报导称,英国AAA债信评级安全.不过,在工业和制造业数据出炉前,英镑看似易于下跌,这些数据料将突显英国经济脆弱.

英镑兑美元GBP=D4涨0.2%,至1.6348美元,受交易商就德国商报(Handelsblatt)对标准普尔主管专访进行的讨论提振.该主管表示,他预计未来两年内,英国评级不会被下调.