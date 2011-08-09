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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:01 BJT

〔英国股市〕英国股市重挫,金融股扩大跌幅

路透伦敦8月9日电---英国金融股扩大跌幅,巴克莱(BARC.L)跌11%,苏格兰皇家银行(RBS.L)跌9%,LLOYDS(LLOY.L)跌8%.(完)

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