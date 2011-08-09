〔欧洲汇市〕新西兰元和澳元双双下跌1%,受利差交易解除拖累

路透伦敦8月9日电---新西兰元/美元NZD=D4周二日内跌1%至0.8118美元,澳元/美元AUD=D4日内亦跌1%至1.0108美元,因股市下跌驱使更多投资者解除以美元和日圆作为融资货币的杠杆利差交易仓位.(完)