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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:53 BJT

〔全球股市〕MSCI指标股指日内下跌近2%,今年5月以来累计下挫逾20%

路透伦敦8月9日电---摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS:

* 日内下跌近2%,触及2010年9月以来最低

* 自5月触及三年高位以来,累计下挫逾20%(完)

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