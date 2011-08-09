〔新闻稿〕中国1-7月固定资产投资同比增长25.4%--国家统计局

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
(以下是中国国家统计局8月9日公布的"7月份固定资产投资主要情况"新闻稿)
7月份固定资产投资主要情况
2011年1-7月份，固定资产投资（不含农户）152420亿元，同比增长25.4%，比1-6月份回落0.2个百分点。其中，国有及国有控股投资52752亿元，增长13.6%。从环比看，7月份固定资产投资（不含农户）增长0.27%。
分产业看，1-7月份，第一产业投资3539亿元，同比增长22.8%；第二产业投资66777亿元，增长26.7%；第三产业投资82104亿元，增长24.5%。1-7月份，工业投资65148亿元，增长26.4%；其中，采矿业投资5254亿元，增长15.8%；制造业投资52883亿元，增长31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资7012亿元，增长2.1%。
分地区看，1-7月份，东部地区投资增长22.6%，中部地区投资增长30.5%，西部地区投资增长29.2%。
从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资9075亿元，同比下降4.7%；地方项目投资143345亿元，增长28.0%。在登记注册类型中，1-7月份，内资企业投资141754亿元，同比增长26.1%；港澳台商投资4946亿元，增长24.6%；外商投资5054亿元，增长17.8%。
从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资502834亿元，同比增长19.4%；新开工项目计划总投资136303亿元，同比增长19.3%。
从到位资金情况看，1-7月份，到位资金183552亿元，同比增长23.4%。其中，国家预算内资金增长14.1%，国内贷款增长10.6%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长15.1%，其他资金增长16.2%。
1-7月份，全国房地产开发投资31873亿元，同比增长33.6%。其中，住宅投资22789亿元，增长36.4%。全国商品房销售面积52037万平方米，增长13.6%。其中，住宅销售面积增长12.9%。1-7月份，房地产开发企业本年资金来源47852亿元，同比增长23.1%。7月份，全国房地产开发景气指数为101.50。(完)
更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)
--整理 李文科;审校 黄凯
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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