〔新闻稿〕中国1-7月固定资产投资同比增长25.4%--国家统计局

(以下是中国国家统计局8月9日公布的"7月份固定资产投资主要情况"新闻稿)

7月份固定资产投资主要情况

2011年1-7月份，固定资产投资（不含农户）152420亿元，同比增长25.4%，比1-6月份回落0.2个百分点。其中，国有及国有控股投资52752亿元，增长13.6%。从环比看，7月份固定资产投资（不含农户）增长0.27%。

分产业看，1-7月份，第一产业投资3539亿元，同比增长22.8%；第二产业投资66777亿元，增长26.7%；第三产业投资82104亿元，增长24.5%。1-7月份，工业投资65148亿元，增长26.4%；其中，采矿业投资5254亿元，增长15.8%；制造业投资52883亿元，增长31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资7012亿元，增长2.1%。

分地区看，1-7月份，东部地区投资增长22.6%，中部地区投资增长30.5%，西部地区投资增长29.2%。

从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资9075亿元，同比下降4.7%；地方项目投资143345亿元，增长28.0%。在登记注册类型中，1-7月份，内资企业投资141754亿元，同比增长26.1%；港澳台商投资4946亿元，增长24.6%；外商投资5054亿元，增长17.8%。

从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资502834亿元，同比增长19.4%；新开工项目计划总投资136303亿元，同比增长19.3%。

从到位资金情况看，1-7月份，到位资金183552亿元，同比增长23.4%。其中，国家预算内资金增长14.1%，国内贷款增长10.6%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长15.1%，其他资金增长16.2%。

1-7月份，全国房地产开发投资31873亿元，同比增长33.6%。其中，住宅投资22789亿元，增长36.4%。全国商品房销售面积52037万平方米，增长13.6%。其中，住宅销售面积增长12.9%。1-7月份，房地产开发企业本年资金来源47852亿元，同比增长23.1%。7月份，全国房地产开发景气指数为101.50。(完)

更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)