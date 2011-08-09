〔中国债市〕现券收益率跌幅收窄,复杂宏观环境令政策预期等起分歧

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京8月9日电---中国银行间债市周二现券收益率续跌但跌幅有所收窄.交易员表示,今日公布的宏观经济数据等显示,国内外经济形势复杂,市场对政策面预期产生分歧.加之央行进行大额正回购所带来的资金面不确定性,今日现券走势波动较多.
交易员并指出,近期若无新的市场影响因素突现,现券或盘整.
"现券收益率今天上午下去,下午稍早上去,现在(工业增加值数据公布後)又下来了."上海一大型银行交易员称,"比如五年国债110014,两点多钟的时候(收益率)还是3.85%,现在又3.82%左右了."
该交易员分析称,午盘後现券收益率的回升,或与今日公开市场进行大额正回购操作有关,加之CPI虽比较符合预期,但仍创新高令加息预期不减,机构对本月後期资金面情况又趋谨慎;下午盘部分券种收益率的下跌,则或与工业增加值等数据显示的基本面情况相关.
剩馀期限近五年的国债110014周二最後一笔双边报价tCN110014=CFXM为3.86/3.79%,较上日尾盘的3.895/3.83%下跌,盘中最低曾探到3.79%/3.71%.
中国央行公开市场今日进行了830亿元人民币28天期正回购操作,规模为约一个月来高点;同时还招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.本周公开市场到期资金合计1,920亿元,其中央票830亿元,正回购1,090亿元.[CN/MMTCN]
中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高.尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.[ID:nCN1883611] 下午公布的7月规模以上工业增加值同比增长14%,低于路透调查中值为14.6%.[ID:nCN1887121]
剩馀期限近0.30年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.3956元,对应收益率3.3810%,成交143.63亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.7528 3.1104
上日 2.7431 3.0047
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7655/3.6855
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6640/3.6060
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2855/4.2081
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。