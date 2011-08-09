〔中国债市〕现券收益率跌幅收窄,复杂宏观环境令政策预期等起分歧

路透北京8月9日电---中国银行间债市周二现券收益率续跌但跌幅有所收窄.交易员表示,今日公布的宏观经济数据等显示,国内外经济形势复杂,市场对政策面预期产生分歧.加之央行进行大额正回购所带来的资金面不确定性,今日现券走势波动较多.

交易员并指出,近期若无新的市场影响因素突现,现券或盘整.

"现券收益率今天上午下去,下午稍早上去,现在(工业增加值数据公布後)又下来了."上海一大型银行交易员称,"比如五年国债110014,两点多钟的时候(收益率)还是3.85%,现在又3.82%左右了."

该交易员分析称,午盘後现券收益率的回升,或与今日公开市场进行大额正回购操作有关,加之CPI虽比较符合预期,但仍创新高令加息预期不减,机构对本月後期资金面情况又趋谨慎;下午盘部分券种收益率的下跌,则或与工业增加值等数据显示的基本面情况相关.

剩馀期限近五年的国债110014周二最後一笔双边报价tCN110014=CFXM为3.86/3.79%,较上日尾盘的3.895/3.83%下跌,盘中最低曾探到3.79%/3.71%.

中国央行公开市场今日进行了830亿元人民币28天期正回购操作,规模为约一个月来高点;同时还招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.本周公开市场到期资金合计1,920亿元,其中央票830亿元,正回购1,090亿元.[CN/MMTCN]

中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高.尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.[ID:nCN1883611] 下午公布的7月规模以上工业增加值同比增长14%,低于路透调查中值为14.6%.[ID:nCN1887121]

剩馀期限近0.30年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.3956元,对应收益率3.3810%,成交143.63亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7528 3.1104

上日 2.7431 3.0047

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7655/3.6855

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6640/3.6060

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2855/4.2081

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