版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 16:57 BJT

〔新兴汇市〕股市反弹与市场干预助亚洲货币削减跌幅,但前景依旧蒙阴

路透新加坡8月9日电---新兴亚洲货币周二下跌,受股市资金大幅外流影响,不过市场干预和股市反弹帮助亚洲货币削减跌幅.由于担心欧债危机和美国经济问题,亚洲货币的近期前景仍然蒙阴.

亚洲股市在近几个交易日下跌,拖累亚洲货币下挫.该地区货币近来一直受到亚洲经济快速增长和欧债危机的支撑.

"亚洲货币的人气恐怕一时难以恢复,由于许多投资者对经济持续复苏已经不抱希望,不过它们的表现或许仍会强于其它货币,"Samsung Futures驻首尔外汇分析师Jeong My-young表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐