〔新闻稿〕中国7月工业同比增长14%,比6月回落1.1个百分点--国家统计局

(以下是中国国家统计局8月9日公布的"7月份规模以上工业生产运行情况"新闻稿)

7月份规模以上工业生产运行情况

2011年7月份，规模以上工业增加值同比增长14.0%，比6月份回落1.1个百分点。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长14.3%，增速与1-6月份持平。从环比看，7月份，规模以上工业增加值增长0.9%。

分经济类型看，7月份，国有及国有控股企业同比增长9.5%，集体企业增长9.2%，股份制企业增长15.8%，外商及港澳台投资企业增长10.6%。

分轻重工业看，7月份，重工业增长14.5%，轻工业增长12.8%。

分行业看，7月份，39个大类行业全部保持同比增长。其中，纺织业增长8.6%，化学原料及化学制品制造业增长14.9%，非金属矿物制品业增长18.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长10.9%，通用设备制造业增长15.8%，交通运输设备制造业增长11.2%，电气机械及器材制造业增长12.9%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长15.0%，电力、热力的生产和供应业增长10.5%。

分产品看，7月份，468种产品中有381种产品同比增长。其中，发电量4252亿千瓦时，日平均发电量137亿千瓦时，增长13.2%；钢材7572万吨，日平均产量244万吨，增长14.9%；水泥18308万吨，日平均产量591万吨，增长16.8%；原油加工量3749万吨，日平均产量121万吨，增长5.9%；十种有色金属293万吨，日平均产量9.5万吨，增长9.8%；乙烯130万吨，日平均产量4.2万吨，增长11.5%；汽车131.8万辆，日平均产量4.3万辆，下降1.3%；轿车77.7万辆，日平均产量2.5万辆，增长12.6%。

7月份，工业企业产品销售率为98.5%，比上年同月提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值8723亿元，同比增长16.6%。(完)

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