〔中国房地产〕前七月投资加速或因保障房建设加快,销售继续回暖(更新版)

(新增更多评论及细节)

* 1-7月房地产投资加速,或受惠于保障房建设的加快

* 销售继续回暖

* 开发商打折促销或将令成交持续上升

路透北京8月9日电---中国1-7月房地产投资加速,扭转了1-6月的放缓趋势,或受惠于保障房建设的加快,销售则继续回暖.随着楼市传统旺季"金九银十"的来临,未来开发商打折促销或将令成交持续回暖.

国家统计局周二公布,1-7月全国房地产开发投资31,873亿元人民币,同比增长33.6%,较1-6月32.9%加速.同期全国商品房销售面积同比增长13.6%;商品房销售额增长26.1%,均较1-6月增速加快.

"此前担心房地产投资的拐点来临,但是这个月并没有往下走,地产投资高位或受惠于保障房建设的加快,"银河证券宏观经济分析师张新法表示.

他并指出,目前土地市场出现的流拍、底价成交现象,以及房价松动迹象,对未来房地产投资会产生的影响,还需密切观察.

而从低位持续复苏的销售来看,开发商的打折促销已产生效果.东方证券报告指出,9月即将迎来供应大量上市的时间点,伴随供应上市出现价格的阶段性调整是大概率事件,届时成交也有望明显上升.

近期中国官方表态均显示,控房价仍为当前宏观调控的重要内容之一.7月中旬时国务院常务会议指出,目前部分城市房价上涨压力仍然较大,有的城市调控力度有所放松;各地要从严把握和执行房价控制目标,房价过快上涨的二三线城市也要采取必要的限购措施.[ID:nCN1840181]

中国证券报稍早报导称,监管部门已着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.[ID:nCN1868989](完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)