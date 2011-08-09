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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:00 BJT

〔中国期市〕LME期铜触及八个月低点後持稳,因投资者逢低承接

路透上海8月9日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二持稳,此前曾触及八个月低点,因投资者逢低承接,认为由全球经济放缓忧虑引发的跌势或已过度.

围绕政界领袖无力解决欧美债务危机的忧虑,导致稍早全球风险资产大跌.

0733GMT,LME三个月期铜CMCU3涨0.8%,报每吨8,837美元,扳回稍早跌幅.此前曾下滑3.7%至盘中低点8,446.25美元,为2010年12月1日以来的最低.该合约上日下降2.9%,市场料将逆转连跌四日的局面.

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