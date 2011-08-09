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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:02 BJT

〔新闻稿〕中国7月社会消费品零售总额同比增长17.2%--国家统计局

(以下是中国国家统计局8月9日公布的"7月份消费品市场情况"新闻稿)

7月份消费品市场情况

　　2011年7月份，社会消费品零售总额14408亿元，同比增长17.2%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额6690亿元，增长23.3%。1-7月份，社会消费品零售总额100241亿元，同比增长16.8%。从环比看，7月份社会消费品零售总额增长1.26%。

　　按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额12490亿元，同比增长17.3%；乡村消费品零售额1919亿元，增长16.4%。

　　按消费形态分，7月份，餐饮收入1627亿元，同比增长17.1%；商品零售12781亿元，增长17.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额6171亿元，增长23.6%。

　　附注：

　　1、统计范围

　　从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。

　2、调查方法

　　对限额以上企业（单位）进行全数调查，对限额以下企业（单位）利用抽样调查资料进行核算。其中，限额以上企业（单位）是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位）、500万元及以上的零售业企业（单位）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位）。

　　3、指标解释

　　社会消费品零售总额：是指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

　　4、环比数据修订

　　根据季节调整模型自动修正的结果，对2011年2-6月份社会消费品零售总额环比增速进行修订。(完)

更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)

--整理 李文科; 审校 黄凯

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