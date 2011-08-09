〔新闻稿〕中国7月社会消费品零售总额同比增长17.2%--国家统计局

从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。

对限额以上企业（单位）进行全数调查，对限额以下企业（单位）利用抽样调查资料进行核算。其中，限额以上企业（单位）是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位）、500万元及以上的零售业企业（单位）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位）。