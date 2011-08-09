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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:18 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和兑欧元双双创出纪录新高

路透伦敦8月9日电---电子交易平台EBS数据显示,美元兑瑞郎CHF=跌至纪录低位0.7359瑞郎,欧元兑瑞郎EURCHF=R挫至欧元面世以来最低位1.0475瑞郎.风险资产全线遭抛,促使投资者涌入瑞郎避险.(完)

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