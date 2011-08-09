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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:11 BJT

〔韩国汇市〕韩元连跌六日并触及两个多月低位,公债收益率曲线趋陡

路透首尔8月9日电---韩元兑美元KRW=周二连续第六个交易日下跌,但脱离盘中低点,此前技术指标显示其近期跌势过度,而且韩国股市临近尾盘缩减跌幅.

韩元兑美元KRW=本地收跌0.5%,报1,088.1韩元,此前曾低见1,096.1韩元,韩国外汇当局被发现抛售美元抑制本币跌势.

韩元兑美元自近五个月来首次突破其120日移动均线切入位,美元兑韩元14日相对强弱指标(RSI)自上周五以来升破70,进入超买区域.

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