〔韩国汇市〕韩元连跌六日并触及两个多月低位,公债收益率曲线趋陡

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透首尔8月9日电---韩元兑美元KRW=周二连续第六个交易日下跌,但脱离盘中低点,此前技术指标显示其近期跌势过度,而且韩国股市临近尾盘缩减跌幅.
韩元兑美元KRW=本地收跌0.5%,报1,088.1韩元,此前曾低见1,096.1韩元,韩国外汇当局被发现抛售美元抑制本币跌势.
韩元兑美元自近五个月来首次突破其120日移动均线切入位,美元兑韩元14日相对强弱指标(RSI)自上周五以来升破70,进入超买区域.
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。